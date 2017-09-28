Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется у $58,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в четверг на новости о сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:28 выросла на $0,52 (0,9%) - до $58,42 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,30 (0,58%) - до $52,44 за баррель.
Как стало известно из отчета Минэнерго США, опубликованного в среду, товарные запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 1,85 млн баррелей, дистиллятов - на 814 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1,1 млн баррелей.
Сокращение нефтяных запасов отчасти вызвано ростом экспорта. Поставки нефти за рубеж подскочили на 61% - до 1,49 млн б/с, что является максимумом с начала отслеживания этих данных в августе 1993 года.
Тем временем нефтедобыча в Штатах продолжает восстанавливаться и за прошлую неделю выросла на 37 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,55 млн б/с.
Поддержку нефтяному рынку также оказывают заявления властей Турции о том, что они могут закрыть транзит нефти из Курдистана через территорию страны в ответ на состоявшийся в регионе референдум о независимости. Иракский Курдистан может переправлять нефть в объеме порядка 700 тыс. баррелей в сутки через турецкий порт Джейхан, и потеря столь существенных поставок способна отразиться на нефтяном рынке, отмечают эксперты.
Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск 4 граждан Турции за незаконный визит в Нагорный Карабах
Анкара и Баку обсудили вопрос разработки совместных военных планов – Минобороны Азербайджана
Совместные азербайджано-турецкие военные учения служат укреплению стабильности в регионе - Алиев
Не менее 13 мусульман-рохинджа погибли при крушении лодки в Бенгальском заливе, спасены 30 человек
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на организацию второго «shopping festival» в Баку
Ожерелье с подвеской из бриллианта в 163,41 карата выставят на аукционе в Женеве
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Катарская Qatar Airways объявила о приостановке рейсов в Эрбиль и Сулейманию
США начали строительство прототипов стены на границе с Мексикой
Вашингтон направил в пострадавший от урагана Пуэрто-Рико электрогенераторы и провизию, пишет Трамп
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Азербайджане отметили Всемирный день туризма
Компания Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»