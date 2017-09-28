Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется у $58,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в четверг на новости о сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:28 выросла на $0,52 (0,9%) - до $58,42 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,30 (0,58%) - до $52,44 за баррель.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, опубликованного в среду, товарные запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 1,85 млн баррелей, дистиллятов - на 814 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1,1 млн баррелей.

Сокращение нефтяных запасов отчасти вызвано ростом экспорта. Поставки нефти за рубеж подскочили на 61% - до 1,49 млн б/с, что является максимумом с начала отслеживания этих данных в августе 1993 года.

Тем временем нефтедобыча в Штатах продолжает восстанавливаться и за прошлую неделю выросла на 37 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,55 млн б/с.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают заявления властей Турции о том, что они могут закрыть транзит нефти из Курдистана через территорию страны в ответ на состоявшийся в регионе референдум о независимости. Иракский Курдистан может переправлять нефть в объеме порядка 700 тыс. баррелей в сутки через турецкий порт Джейхан, и потеря столь существенных поставок способна отразиться на нефтяном рынке, отмечают эксперты.