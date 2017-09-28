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Происшествия 28.09.2017 19:41

Не менее 13 мусульман-рохинджа погибли при крушении лодки в Бенгальском заливе, спасены 30 человек

Не менее 13 человек, в том числе восемь детей, стали жертвами крушения лодки в Бенгальском заливе. В лодке порядка 120 мусульманам-рохинджа пытались добраться из Мьянмы в Бангладеш, сообщает в четверг Международная организация по миграции.

При этом спастись удалось 30 беженцем, но не исключено, что число жертв в ближайшее время может вырасти.

По последним данным ООН, с 25 августа число беженцев из бирманского штата Ракхайн в Бангладеш после обострения конфликта превысило полмиллиона человек.

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Тэги: БАНГЛАДЕШ, БЕЖЕНЦЫ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]