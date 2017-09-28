Не менее 13 мусульман-рохинджа погибли при крушении лодки в Бенгальском заливе, спасены 30 человек

Не менее 13 человек, в том числе восемь детей, стали жертвами крушения лодки в Бенгальском заливе. В лодке порядка 120 мусульманам-рохинджа пытались добраться из Мьянмы в Бангладеш, сообщает в четверг Международная организация по миграции.
При этом спастись удалось 30 беженцем, но не исключено, что число жертв в ближайшее время может вырасти.
По последним данным ООН, с 25 августа число беженцев из бирманского штата Ракхайн в Бангладеш после обострения конфликта превысило полмиллиона человек.
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