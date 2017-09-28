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Дальнее зарубежье 28.09.2017 21:43

Вашингтон направил в пострадавший от урагана Пуэрто-Рико электрогенераторы и провизию, пишет Трамп

В Пуэрто-Рико, не инкорпорированную территорию США и потерявшую электроснабжение из-за удара урагана "Мария", были направлены электрогенераторы и провизия, сообщил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Электроснабжение в Пуэрто-Рико полностью рухнуло. На остров (было направлено - ИФ) большое количество электрогенераторов. Вода и еда (также - ИФ) на месте", - написал он в своем микроблоге в "Твиттере".

Накануне в Вашингтоне сообщили о намерении направить в Пуэрто-Рико от 2 до 3 тыс. военнослужащих для оказания помощи в преодолении последствий мощного урагана.

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико ранее в сентябре. Он привел к разрушениям, сильным наводнениям, а также полному отключению энергоснабжения на острове.

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Тэги: США, ПУЭРТОРИКО, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]