Путин прилетел в Турцию на переговоры с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Анкару, где проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом

Планируется, что глава российского государства приедет во дворец президента Турции, где сначала пройдет совместное фотографирование, а затем В.Путин и Р.Т.Эрдоган побеседуют друг с другом.

Потом российско-турецкие переговоры продолжатся в формате рабочего обеда, а по их завершению В.Путин и Р.Т.Эрдоган сделают совместное заявление для прессы.