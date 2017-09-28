Путин прилетел в Турцию на переговоры с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Анкару, где проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом
Планируется, что глава российского государства приедет во дворец президента Турции, где сначала пройдет совместное фотографирование, а затем В.Путин и Р.Т.Эрдоган побеседуют друг с другом.
Потом российско-турецкие переговоры продолжатся в формате рабочего обеда, а по их завершению В.Путин и Р.Т.Эрдоган сделают совместное заявление для прессы.
Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск 4 граждан Турции за незаконный визит в Нагорный Карабах
Анкара и Баку обсудили вопрос разработки совместных военных планов – Минобороны Азербайджана
Совместные азербайджано-турецкие военные учения служат укреплению стабильности в регионе - Алиев
Мировой экономике грозит спад из-за слабого кредитного импульса, Россию ждет стагнация - Saxo Bank
Новым главой Chevron станет Майкл Уирт
Азербайджанский бизнес построит овощные теплицы в Ставрополье, рассматриваются поставки в третьи страны - Орешкин
Не менее 13 мусульман-рохинджа погибли при крушении лодки в Бенгальском заливе, спасены 30 человек
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на организацию второго «shopping festival» в Баку
Ожерелье с подвеской из бриллианта в 163,41 карата выставят на аукционе в Женеве
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Азербайджане отметили Всемирный день туризма
Компания Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»