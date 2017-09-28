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Регион 28.09.2017 19:39

Путин прилетел в Турцию на переговоры с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Анкару, где проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом

Планируется, что глава российского государства приедет во дворец президента Турции, где сначала пройдет совместное фотографирование, а затем В.Путин и Р.Т.Эрдоган побеседуют друг с другом.

Потом российско-турецкие переговоры продолжатся в формате рабочего обеда, а по их завершению В.Путин и Р.Т.Эрдоган сделают совместное заявление для прессы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПУТИН, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku[email protected]