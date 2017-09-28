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Бизнес и законодательство 28.09.2017 20:28

РЭЦ изучает 20 азербайджано-российских проектов на сумму более $200 млн - Орешкин

Российский экспортный центр (РЭЦ) в настоящее время в настоящее время рассматривает возможность оказания поддержки 20 азербайджано-российским проектам на сумму более $200 млн, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

М.Орешкин 28 сентября принял участие в работе восьмого российско-азербайджанского межрегионального форума «Инвестиции, инновации, туризм» в Ставрополье. В ходе Форума рассмотрены вопросы межрегионального взаимодействия России и Азербайджана в гуманитарной сфере, в агропромышленном секторе, в областях промышленности, здравоохранения и развития туризма.

Министр отметил, что продолжится системная работа по снятию ограничений и барьеров в двусторонней торговле.

"Кроме того, будет продолжено повышение эффективности существующих механизмов поддержки экспорта – как финансовых, так и нефинансовых. В первую очередь речь о Российском экспортном центре. Его силами уже оказана поддержка 68 российско-азербайджанским проектам на общую сумму порядка $0,5 млрд. В проработке находятся еще 20 проектов на сумму более $200 млн", - сказал М.Орешкин.

По его мнению, "продолжение взаимодействия на уровне деловых кругов наших стран" позволит эффективно готовить новые и двигать имеющиеся проекты, а также "выявлять проблемные вопросы и торговые барьеры, с которыми сталкиваются наши предприниматели".

М.Орешкин напомнил, что почти 78 субъектов РФ уже задействованы в российско-азербайджанском межрегиональном сотрудничестве.

Глава Минэкономразвития отметил позитивные тенденции российско-азербайджанских торговых и деловых отношений. «Впервые, начиная с 2015 года, мы наблюдаем рост товарооборота между нашими странами», - подчеркнул он. Российский экспорт в Азербайджан составил $1,1 млрд. (+80%), импорт более $400 млн. (+74%).

Министр добавил, что активно развивается инвестиционное сотрудничество. "На азербайджанском рынке работает 650 совместных компаний, таких как «Лукойл Оверсиз», АВТОВАЗ (более 40 станций техобслуживания), КАМАЗ (сборка на базе «Гянджинского автозавода»). Есть договоренности между Роснефтью и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) по совместной разведке и добыче нефти и газа. Группа ВТБ инвестировала в развитие экономики Азербайджана порядка $700 млн. и имеет свое дочернее учреждение", - отметил он.

М.Орешкин остановился на теме туризма и санаторно-курортной сфере. "Показатели туристического обмена за 2016 год по сравнению с 2015 годом растут. Число поездок из России в Азербайджан составило 626 тыс. (+7%), из Азербайджана в Россию 898 тыс. (+5%). Россия и Азербайджан активно участвуют в создании общего туристического пространства СНГ. Так, достигнуты договоренности об организации круизов по Каспийскому морю с использованием механизмов государственно-частного партнерства», - добавил он.

АО «Российский экспортный центр» создан в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности РФ.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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