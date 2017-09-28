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ТЭК 28.09.2017 20:31

Азербайджан и дальше будет придерживаться договоренностей по сокращению добычи нефти – Мустафаев

Соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК выполнило задачу по стабилизации рынка и снижению волатильности, дальнейшая судьба сделки будет зависеть от анализа ситуации ближе к дедлайну, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Эта сделка стабилизировала нефтяной рынок, что очень важно. Вопрос продления - он будет решаться. Как это было ранее объявлено, по мере приближения этой даты страны будут общаться между собой, и Азербайджан тоже в этом принимает активное участие", - сказал М.Орешкин журналистам в кулуарах межрегионального российско-азербайджанского форума.

"С одной стороны, мы увидели, что рост добычи в таких странах, как Ливия, Нигерия, США, во многом компенсировал то снижение, которое мы увидели по странам ОПЕК, Россия и Азербайджан тоже участвуют в этом процессе. Но это позволило во многом стабилизировать рынок. Мы видим, что объем новых бурений в США начал уменьшаться, поэтому тренд (компенсации сокращения добычи в странах - участницах сделки ростом в странах, не участвующих в соглашении - ИФ) потихонечку себя исчерпывает, растет одновременно с этим мировой спрос. Поэтому рынок стабилизируется, и это решение однозначно помогло сделать рынок более стабильным", - сказал министр.

"Мы видим, что волатильность нефтяных котировок во многом ушла, а последняя динамика цен указывает на то, что они поднялись и закрепились на уровне выше $50 за баррель. Сделка точно оказала положительное влияние, а дальнейшая ее судьба будет зависеть от анализа рынка ближе к соответствующей дате", - отметил М.Орешкин.

"Азербайджан выполнит все обязательства по сокращению добычи нефти, мы будем придерживаться договоренностей, и, как сказал уважаемый коллега, дальше - как пойдут переговоры", - сказал, в свою очередь, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Вопрос о пролонгации соглашения после 1 апреля 2018 года страны ОПЕК и не-ОПЕК начнут обсуждать в ноябре или позже, говорили участники заседания мониторингового комитета по выполнению соглашения на прошлой неделе в Вене.

"В ноябре мы собираемся принять относительно этого вопроса решение, будем обсуждать все опции, в том числе пролонгацию сделки", - сказал министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино. А глава Минэнерго России Александр Новак отметил, что, по его мнению, обсуждать этот вопрос можно не раньше января.

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Тэги: НЕФТЬ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]