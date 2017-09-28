Азербайджанский бизнес построит овощные теплицы в Ставрополье, рассматриваются поставки в третьи страны - Орешкин

Россия и Азербайджан рассматривают возможность в рамках совместного проекта в Ставропольском крае поставлять овощи на рынки третьих стран, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Мы говорим не только о простых поставках сельхозпродукции из России в Азербайджан и из Азербайджана в Россию. Ну, например, сегодня был подписан проект с участием азербайджанских партнеров по выращиванию овощей на территории Ставропольского края. Здесь уже будет сложно сказать, это азербайджанская продукция или это российская продукция. Важно реализовывать совместные проекты и смотреть на то, чтобы эти совместные проекты затем выходили на глобальный рынок. Если эти овощи потом будут поставляться в третьи страны, то это тот процесс, от которого будут выигрывать и Россия, и Азербайджан", - сказал М.Орешкин журналистам в кулуарах Межрегионального российско-азербайджанского форума.
В четверг в рамках форума в присутствии М.Орешкина и его азербайджанского коллеги Шахина Мустафаева было подписано соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта "Строительство тепличного комплекса по производству овощной продукции" между правительством Ставропольского края, администрацией муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района, ООО "АПХ ЭКО-культура" и ООО "Грин Теч - современный тепличный комплекс" (Азербайджан).
Агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" - группа компаний, специализирующихся на выращивании и поставках овощной продукции закрытого грунта. Он объединяет три тепличных комплекса общей площадью 62,15 га, расположенных в Ставропольском крае, и 7 га в Ленинградской области, цех по фасовке овощной продукции, распределительные центры в Ставропольском крае, Москве, Ленинградской области, оптово-логистическую компанию в Москве.
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