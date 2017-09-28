Тегеран готов выйти из СВПД в случае аналогичного шага со стороны Вашингтона - глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в четверг заявил, что Тегеран может выйти из соглашения по ядерной проблеме в случае подобного шага со стороны властей США.
"Если Вашингтон примет решение покинуть соглашение по атому, то Иран поступит так же", - сказал министр в интервью межарабскому телеканалу Аль-Джазира.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает неудачным соглашение Ирана и "шестерки" по ядерной проблеме и будет думать о том, стоит ли США в дальнейшем придерживаться параметров этой сделки.
В ходе Генассамблеи ООН глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что соглашение "приносит результаты и функционирует". Ф.Могерини подчеркнула, что это не двустороннее соглашение и не соглашение, в котором участвуют семь сторон.
"Это резолюция Совета Безопасности ООН с приложением. И все государства-члены Организации Объединенных Наций как таковые считаются связанными с ее имплементацией", - сказала тогда Ф.Могерини.
Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних рестриктивных мер, введенных США и ЕС.
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