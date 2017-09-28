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Дальнее зарубежье 28.09.2017 21:01

Анкара предложила Вашингтону обменять Гюлена на заключенного в Турции американского пастора - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Вашингтону обменять проживающего в США богослова Фетхуллаха Гюлена на американского пастора Эндрю Брансона, отбывающего заключение в турецкой тюрьме, сообщили в четверг местные СМИ.

Турецкие правоохранительные органы задержали американского пастора Э.Брансона и его супругу в октябре прошлого года по подозрению в "угрозе национальной безопасности" Турции.

Позже жену Э.Брансона отпустили, а самого пастора обвинили в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по мнению Анкары, стоит за неудачной попыткой путча в Турции.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ОБМЕН, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]