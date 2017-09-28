Анкара предложила Вашингтону обменять Гюлена на заключенного в Турции американского пастора - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Вашингтону обменять проживающего в США богослова Фетхуллаха Гюлена на американского пастора Эндрю Брансона, отбывающего заключение в турецкой тюрьме, сообщили в четверг местные СМИ.

Турецкие правоохранительные органы задержали американского пастора Э.Брансона и его супругу в октябре прошлого года по подозрению в "угрозе национальной безопасности" Турции.

Позже жену Э.Брансона отпустили, а самого пастора обвинили в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по мнению Анкары, стоит за неудачной попыткой путча в Турции.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились.