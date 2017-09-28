США начали строительство прототипов стены на границе с Мексикой

Власти США начали строительство прототипа стены на границе с Мексикой недалеко от Сан-Диего.

Всего будет построено восемь участков из различных материалов и с использованием разных технологий. По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, четыре секции будут выполнены из бетона, еще четыре - из альтернативных материалов. На них будут установлены камеры видеонаблюдения и сенсоры.

Строительство прототипов поможет проверить функциональность различных вариантов конструкции стены и принять окончательное решение о строительстве, сообщает BBC.

Участки стены будут достигать 9 метров в высоту и 9 метров в длину. Работы по возведению восьми участков стены должны завершиться за 30 дней. Затем власти в течение трех месяцев должны будут оценить функциональность представленных конструкций. Прежде всего специалистов будет интересовать эффективность заграждений, призванных препятствовать проникновению контрабандистов на территорию США.

Стоимость постройки каждой секции стены составит около $450 тыс., деньги на это получены из федеральных фондов. Однако выделение из бюджета $1,5 млрд на строительство постоянной стены Конгресс пока не одобрил.

Строительством прототипов стены занимаются четыре компании. Финальный проект, как предполагается, объединит самые эффективные технологии, использованные при постройке.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал построить "большую красивую стену" между двумя странами.

Власти собираются привлечь к финансированию строительства стены мексиканское правительство, которое решительно отвергало подобную возможность.

"Мы намерены защищать наши границы, и это предусматривает возведение стены. Наша многоцелевая стратегия обеспечения безопасности и правопорядка для американцев включает строительство заграждений, инфраструктуры, использование технологий и сотрудничество с людьми", - заявил официальный представитель Службы таможенного и пограничного контроля США Рональд Витьелло.