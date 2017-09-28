Катарская Qatar Airways объявила о приостановке рейсов в Эрбиль и Сулейманию

Катарская авиакомпания Qatar Airways объявила о приостановке рейсов в Эрбиль и Сулейманию в Иракском Курдистане c 29 сентября по 1 октября, сообщает в четверг агентство "Анадолу".
Решение принято в ответ на запрос авиационных властей Ирака. Ранее о подобном шаге объявили авиаперевозчики Турции, Египта, Ливана и Иордании.
В среду иракские власти обратились к иностранным авиакомпаниям с просьбой приостановить к пятнице полеты в аэропорты Иракского Курдистана. Этот шаг последовал за прошедшим 25 сентября в Иракском Курдистане референдуме о независимости этого автономного региона, который Багдад объявил нелегитимным.
Кроме того, ранее премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о намерении правительства блокировать международные рейсы в аэропортах Иракского Курдистана, если власти этого автономного региона до пятницы не передадут контроль над ними Багдаду.
Международные рейсы в Иракском Курдистане обслуживают аэропорты в Эрбиле, административном центре автономии, и Сулеймании.
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