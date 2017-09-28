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Дальнее зарубежье 28.09.2017 22:44

Катарская Qatar Airways объявила о приостановке рейсов в Эрбиль и Сулейманию

Катарская авиакомпания Qatar Airways объявила о приостановке рейсов в Эрбиль и Сулейманию в Иракском Курдистане c 29 сентября по 1 октября, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

Решение принято в ответ на запрос авиационных властей Ирака. Ранее о подобном шаге объявили авиаперевозчики Турции, Египта, Ливана и Иордании.

В среду иракские власти обратились к иностранным авиакомпаниям с просьбой приостановить к пятнице полеты в аэропорты Иракского Курдистана. Этот шаг последовал за прошедшим 25 сентября в Иракском Курдистане референдуме о независимости этого автономного региона, который Багдад объявил нелегитимным.

Кроме того, ранее премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о намерении правительства блокировать международные рейсы в аэропортах Иракского Курдистана, если власти этого автономного региона до пятницы не передадут контроль над ними Багдаду.

Международные рейсы в Иракском Курдистане обслуживают аэропорты в Эрбиле, административном центре автономии, и Сулеймании.

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Тэги: КАТАР, КУРДИСТАН, АВИАСООБЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]