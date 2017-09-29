МИД Украины направил закон об образовании в Венецианскую комиссию

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию, сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Сегодня я направил этот закон, как и было договорено, на рассмотрение Венецианской комиссии", - сказал министр в четверг в эфире ток-шоу "Право на владу" телеканала "1+1".

П.Климкин также отметил, что закон был направлен именно сегодня, поскольку в этот день он вступил в силу, а также был сделан его перевод.

"Госпожа Лилия (Лилия Гриневич, министр образования Украины - ИФ) передаст этот закон уже официально, когда будет на следующей неделе вести консультации с Советом Европы", - добавил он.

Как сообщалось, в пятницу на Украине ступил в силу закон "Об образовании". Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

22 сентября президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит в Украину в связи с принятием Верховной Радой закона об образовании, который, по его словам, противоречит взаимным благим намерениям и резко ограничивает доступ меньшинств к образованию на их родном языке, сообщило румынское издание Agerpres.

"Узнав об этом законе, я отменил свой визит в Украину, и я также отменил прием председателя парламента, который назначил мне на встречу на конец сентября, послав, таким образом, чрезвычайно мощный дипломатический сигнал. Президентский визит - очень сильный сигнал", - сказал К.Йоханнис.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

В минувшую среду министр образования и науки Украины Л.Гриневич сказала, что выводы Венецианской комиссии займут один-два месяца как минимум, а процедура подачи составляет ориентировочно две недели. "До конца осени у нас уже будет вывод Венецианской комиссии, и будем четко понимать, как мы движемся дальше", - сказала министр на брифинге по результатам встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом (Liviu Marian Pop) в Киеве.