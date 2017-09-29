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Дальнее зарубежье 29.09.2017 09:17

Twitter заблокировал более 200 аккаунтов в связи с расследованием "российского следа" на выборах

Компания Twitter заблокировала 201 учетную запись в связи с расследованием приписываемого России вмешательства в президентские выборы США 2016 года.

"Из примерно 450 учетных записей, которыми Facebook недавно поделился в рамках своей проверки, мы пришли к выводу, что 22 из них связаны с аккаунтами в Twitter. Все эти идентифицированные учетные записи были уже приостановлены или мы их немедленно заблокировали за нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам", - говорится в заявлении компании.

"Кроме того, вместе с этими аккаунтами мы обнаружили еще 179 связанных или соединенных аккаунтов, и приняли меры в отношении тех, кто нарушил наши правила", - отмечается в заявлении.

По информации компании, ни одна из этих учетных записей не была зарегистрирована в Twitter как рекламная. "Мы продолжаем расследование данного вопроса и будем принимать меры в отношения тех, кто нарушает наши условия обслуживания", - говорится в заявлении.

В Twitter отметили, что компания ведет диалог с комитетами по разведке обеих палат конгресса США, расследующими приписываемое России вмешательство в выборы.

"Сегодня вице-президент по вопросам публичной политики Twitter Колин Кроуэлл встретился с представителями комитетов по разведке палаты представителей и сената для обсуждения этих вопросов. Это поступательный процесс, и мы будем продолжать сотрудничать со следователями", - пояснили в компании.

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Тэги: США, TWITTER, АККАУНТЫ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]