Компания Twitter заблокировала 201 учетную запись в связи с расследованием приписываемого России вмешательства в президентские выборы США 2016 года.
"Из примерно 450 учетных записей, которыми Facebook недавно поделился в рамках своей проверки, мы пришли к выводу, что 22 из них связаны с аккаунтами в Twitter. Все эти идентифицированные учетные записи были уже приостановлены или мы их немедленно заблокировали за нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам", - говорится в заявлении компании.
"Кроме того, вместе с этими аккаунтами мы обнаружили еще 179 связанных или соединенных аккаунтов, и приняли меры в отношении тех, кто нарушил наши правила", - отмечается в заявлении.
По информации компании, ни одна из этих учетных записей не была зарегистрирована в Twitter как рекламная. "Мы продолжаем расследование данного вопроса и будем принимать меры в отношения тех, кто нарушает наши условия обслуживания", - говорится в заявлении.
В Twitter отметили, что компания ведет диалог с комитетами по разведке обеих палат конгресса США, расследующими приписываемое России вмешательство в выборы.
"Сегодня вице-президент по вопросам публичной политики Twitter Колин Кроуэлл встретился с представителями комитетов по разведке палаты представителей и сената для обсуждения этих вопросов. Это поступательный процесс, и мы будем продолжать сотрудничать со следователями", - пояснили в компании.
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