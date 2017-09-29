Сенат США утвердил Джона Ханстмана послом в России

Сенат США в четверг одобрил кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России.
"Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом США в РФ", - сообщается в официальном аккаунте сената в "Твиттере".
Ранее сенатор от штата Юта Оррин Хэтч в сообщил в "Твиттере", что кандидатура Дж.Хантсмана была одобрена единогласно.
Во вторник кандидатуру Дж.Хантсмана на пост посла США в РФ одобрил комитет сената США по иностранным делам.
Бывший американский посол Джон Теффт в четверг утром покинул Россию, завершив свою дипломатическую миссию.
Ранее российская сторона дала согласие (агреман) на назначение Дж.Хантсмана послом США в Москве. "Мы согласие дали", - сказал замглавы МИД России Сергей Рябков 19 июля в эфире телеканала Россия-1 (ВГТРК).
Замминистра отметил, что в Москве "прекрасно знают биографию господина Хантсмана, понимают, что он высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный, видевший многое".
"Он крупный бизнесмен с большим состоянием, человек серьезных убеждений", - добавил С.Рябков.
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