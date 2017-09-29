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Дальнее зарубежье 29.09.2017 09:32

Сенат США утвердил Джона Ханстмана послом в России

Сенат США в четверг одобрил кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России.

"Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом США в РФ", - сообщается в официальном аккаунте сената в "Твиттере".

Ранее сенатор от штата Юта Оррин Хэтч в сообщил в "Твиттере", что кандидатура Дж.Хантсмана была одобрена единогласно.

Во вторник кандидатуру Дж.Хантсмана на пост посла США в РФ одобрил комитет сената США по иностранным делам.

Бывший американский посол Джон Теффт в четверг утром покинул Россию, завершив свою дипломатическую миссию.

Ранее российская сторона дала согласие (агреман) на назначение Дж.Хантсмана послом США в Москве. "Мы согласие дали", - сказал замглавы МИД России Сергей Рябков 19 июля в эфире телеканала Россия-1 (ВГТРК).

Замминистра отметил, что в Москве "прекрасно знают биографию господина Хантсмана, понимают, что он высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный, видевший многое".

"Он крупный бизнесмен с большим состоянием, человек серьезных убеждений", - добавил С.Рябков.

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Тэги: США, СЕНАТ, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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