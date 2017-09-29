США планируют оставить в посольстве на Кубе только ключевых сотрудников - СМИ

Соединенные Штаты готовятся массово отозвать своих дипломатов и их семьи из американского посольства на Кубе, сотрудники которого пострадали от некоего внешнего воздействия, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
"США готовятся объявить о массовом отзыве сотрудников посольства США на Кубе и их семей в ответ на атаку в отношении дипломатов. Останутся только ключевые сотрудники", - сообщили два источника телеканалу.
Они отметили, что "во внутренней записке, направленной госсекретарю США Рексу Тиллерсону, содержится предложение о сокращении персонала в посольстве в Гаване".
Ранее представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт заявила журналистам, что Р.Тиллерсон внимательно следит за ситуацией на Кубе и рассматривает все варианты ответа на инцидент.
Х.Нойерт отметила, что в настоящее время "ведется расследование" данного инцидента, которое возглавляет ФБР. Она отказалась раскрывать журналистам какие-либо детали расследования.
По словам официального представителя госдепартамента, на этой неделе госсекретарь США Р.Тиллерсон встречался с кубинской делегацией во главе с министром иностранных дел. "Я бы описала разговор между госсекретарем США и его коллегой как жесткий и откровенный", - сообщила она, добавив, что Р.Тиллерсон "рассматривает все варианты (ответа на инцидент - ИФ)".
"Мы изучаем, как лучше защитить американский служащих (. . .) Госсекретарь очень внимательно следит за ситуацией", - подчеркнула Х.Нойерт.
Ранее госдепартамент США сообщал, что 21 американец во время работы в американском посольстве в Гаване пострадал в результате некоего внешнего воздействия, источник которого, однако, установлен не был. У некоторых из них были диагностированы потеря слуха и незначительные повреждения головного мозга, тогда как другие жаловались на непрекращающиеся головные боли, тошноту и звон в ушах. Некоторые пострадавшие рассказывали, что ощущали вибрацию и громкие пронзительные звуки, тогда как другие ничего подобного не испытывали.
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