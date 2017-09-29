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Дальнее зарубежье 29.09.2017 10:02

США изучают инцидент с "внешним воздействием" на американских дипломатов на Кубе, рассматривают все варианты ответа - госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон внимательно следит за ситуацией на Кубе, где 21 американский дипломат пострадал от некоего внешнего воздействия, и рассматривает все варианты ответа на инцидент, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Я предпочитаю называть это инцидентом, потому что мы до сих пор не знаем, какая была причина, и не знаем, кто за это несет ответственность", - сказала она журналистам.

Х.Нойерт отметила, что в настоящее время "ведется расследование" данного инцидента, которое возглавляет ФБР. Она отказалась раскрывать журналистам какие-либо детали расследования.

По словам официального представителя госдепартамента, на этой неделе госсекретарь США Р.Тиллерсон встречался с кубинской делегацией во главе с министром иностранных дел. "Я бы описала разговор между госсекретарем США и его коллегой как жесткий и откровенный", - сообщила она, добавив, что Р.Тиллерсон "рассматривает все варианты (ответа на инцидент - ИФ)".

"Мы изучаем, как лучше защитить американский служащих (. . .) Госсекретарь очень внимательно следит за ситуацией", - подчеркнула Х.Нойерт.

"На данный момент у нас 21 случай, имеющий медицинское подтверждение. Число, безусловно, может измениться. Есть люди, которые проходят медицинскую экспертизу. Симптомы людей меняются, некоторые из них отличаются друг о друга", - сказала она, ответив также утвердительно на вопрос, хотят ли сотрудники посольства продолжать там свою деятельность.

Ранее госдепартамент США сообщал, что 21 американец во время работы в американском посольстве в Гаване пострадал в результате некоего внешнего воздействия, источник которого, однако, установлен не был. У некоторых из них были диагностированы потеря слуха и незначительные повреждения головного мозга, тогда как другие жаловались на непрекращающиеся головные боли, тошноту и звон в ушах. Некоторые пострадавшие рассказывали, что ощущали вибрацию и громкие пронзительные звуки, тогда как другие ничего подобного не испытывали.

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Тэги: США, КУБА, ДИПЛОМАТЫ, СИТУАЦИЯ


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