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ТЭК 29.09.2017 09:11

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent у $57,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в пятницу изменяются вяло и разнонаправленно, однако по итогам недели, месяца и квартала ожидается заметный подъем.

Котировка ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 увеличилась на 17 центов (0,30%) - до $57,58 за баррель. Торги по этому контракту завершаются в пятницу, более активный декабрьский фьючерс подорожал на 0,1% - до $57,21 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,06 (0,12%) - до $51,50 за баррель.

В четверг Brent подешевела на $0,49 (0,9%), до $57,41 за баррель, WTI - на $0,58 (1,1%), до $51,62 за баррель. Инвесторы пытались фиксировать прибыль после повышения цен до многомесячных максимумов ранее на этой неделе.

С прошлой пятницы ближайший контракт на WTI прибавил 1,7%, на Brent - 1,3%. Цены повышаются соответственно четвертую и пятую неделю подряд.

Увеличение спреда между Brent и WTI, который в начале недели достигал $7 за баррель, повысило интерес иностранных инвесторов к контрактам на американскую нефть, пишет MarketWatch.

Как отмечают аналитики Commerzbank, "рост производства нефти в США наконец замедлился", что оказывает поддержку нефтяному рынку в целом. Эксперты ожидают дальнейшего повышения цены WTI в направлении $60 за баррель, если будет пробит ключевой уровень сопротивления текущего года - $54 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]