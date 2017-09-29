Манат подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 сентября сохранил 1,7002 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 сентября ЦБА установил на уровне 2,0027 манат/1EUR (28 сентября – 1,9946 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 сентября определил на уровне 0,0293 манат/1RUB (28 сентября - 0,0292 манат/1RUB).

А.Азизов