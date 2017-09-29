Медведев обсудит с премьером Киргизии развитие сотрудничества двух стран

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в пятницу обсудит с новым премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе, вопросы увеличения товарооборота.

Россия станет первой из зарубежных стран, которую С.Исаков посетит с официальным визитом, после его назначения на пост премьер-министра Киргизии 26 августа.

"В ходе предстоящих переговоров в Москве главы правительств обсудят актуальные вопросы развития российско-киргизского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, научно-технической и гуманитарной областях", - сообщили в пресс-службе правительства.

Кроме того, премьер-министры обсудят перспективы наращивания товарооборота между Россией и Киргизией в новых условиях взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

"Наряду с поддержкой экономики Киргизии в рамках ее вступления в ЕАЭС Россия продолжает оказывать республике существенное финансовое содействие на безвозмездной основе. На поддержку государственного бюджета Киргизии в 2017 году была выделена дополнительная финансовая помощь в размере 56 млн долларов",- говорится в сообщении.

Общий объем российских грантов Киргизии с 2012 году составил 281 млн долларов.

Отдельное внимание на встрече Д.Медведева и С.Исакова будет уделено вопросам, связанным с адаптацией экономики Киргизии к функционированию в условиях Евразийского экономического союза, а также содействию России в этом процессе, говорится в сообщении кабмина.

В настоящее время, в соответствии с ранее принятыми межправительственными соглашениями между Россией и Киргизией, а также в рамках оказания технического содействия Бишкеку в процессе присоединения к ЕврАзЭС осуществляется поэтапная реализация мероприятий на общую сумму до 200 млн долларов.

"Все мероприятия планируется завершить до конца 2018 года, после чего киргизская продукция сможет проходить сертификацию на соответствие техническим регламентам ЕАЭС непосредственно в республике", - отмечают в правительстве.

На данный момент, сообщили в пресс-службе, в Киргизии проделан большой объем работы по модернизации объектов таможенной инфраструктуры, осуществляется второй этап оснащения пунктов пропуска и лабораторий для санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Кроме того, полностью оборудованы и оснащены четыре таможенных пункта пропуска, а также семь лабораторий, сейчас ведется работа по оснащению еще пяти автомобильных и четырех железнодорожных пунктов пропуска.

Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества России и Киргизии является газовая отрасль. В рамках генеральной схемы газоснабжения и газификации республики до 2030 года общий объем инвестиций ПАО "Газпром" в газотранспортную и газораспределительную систему Киргизии составит 100 млрд руб. "Предполагается, что по итогам ее реализации уровень газификации республики вырастет с нынешних 22% до 60%, причем будут охвачены все семь областей Киргизии", - отметили в правительстве.