Инфляция в Японии в августе выросла до 0,7%, максимума с 2015г

Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый центробанком страны, - потребительские цены без учета свежих продуктов питания - в августе 2017 года увеличился до 0,7% в годовом выражении, максимума с марта 2015 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций.

Показатель совпал с ожиданиями рынка. В июле цены без учета продуктов выросли на 0,5%.

В то же время потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в августе повысились на 0,2% после повышения на 0,1% в июле, эксперты также ожидали роста на 0,2%.

Общий показатель инфляции в Японии в прошлом месяце составил 0,7% против 0,5% в июле, прогнозировалось его увеличение до 0,6%.

Потребительские расходы в августе выросли на 0,6%, ожидалось повышение на 0,9%. Розничные продажи упали на 1,7% по сравнению с июлем, то есть сильнее, чем прогнозируемое снижение на 0,5%.

Также в пятницу стало известно, что безработица в Японии в прошлом месяце ожидаемо осталась на уровне 2,8%. Показатель держится на этом уровне с июня.

Объем промышленного производства в августе вырос на 5,4% в годовом выражении, что оказалось чуть лучше прогнозов (5,2%). По сравнению с июлем показатель повысился на 2,1% вместо ожидавшегося увеличения на 1,8%.

Августовский объем производства автомобилей в Японии увеличился на 5,6% по сравнению с августом 2016 года. В июле наблюдался рост на 1,4%.

Наконец, число домов, строительство которых было начато в стране в прошлом месяце, понизилось на 2%, до 942 тыс. в пересчете на годовые темпы, после снижения на 2,3% в июле. Аналитики прогнозировали, что число новостроек в стране составит 970 тыс.