Россия, Белоруссия и Казахстан будут развивать взаимодействие в сфере предупреждения ЧС

Спасательные ведомства России, Казахстана и Белоруссии заинтересованы в наращивании сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"Мир сегодня динамично развивается - возникают новые опасности, риски в природно-техногенной, социальной и других сферах жизнедеятельности человека. Беларусь, Казахстан и Россия - три братских страны, которые взаимодействуют по широкому спектру вопросов. Важнейшим для нас является решение на самом высоком уровне вопросов в области предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров, других бедствий, а также оказания помощи пострадавшим", - сказал В.Пучков на пятом заседании совместной коллегии МЧС Белоруссии, МВД Казахстана и МЧС России.

Глава российского чрезвычайного ведомства отметил, что страны активно взаимодействую в повседневном режиме.

"Нам необходимо наращивать потенциал всей системы антикризисного управления, развивать формат мониторинга и прогнозирования различных опасностей и угроз, вырабатывать современные механизмы профилактики и управления рисками", - подчеркнул глава МЧС России.

По его мнению, спасательным ведомствам трех стран также необходимо выработать современную модель повышения качества подготовки специалистов, которые занимаются в сфере управления кризисами и непосредственно выполняют задачи по ликвидации ЧС и угроз различного характера.

В свою очередь, глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов на заседании отметил важность обмена опытом в сфере космического мониторинга угроз.

"Очень важно, на мой взгляд, что повестка дня также предусматривает обмен опытом работы по предупреждению селей и использованию данных космического мониторинга, подготовки сил и средств к реагированию на возможные землетрясения, тушение пожаров в строящихся высотных зданиях. Это крайне необходимо, ведь в повседневной жизни мы сталкиваемся с чрезвычайными ситуациями по каждому из этих направлений и нередко испытываем трудности в их локализации из-за отсутствия опыта, неподготовленности кадров, отсутствия методики, недостаточности нормативно-правовых актов и других причин", - подчеркнул министр.

Ожидается, что по итогам встречи стороны подпишут протокол, в котором будут даны поручения по сотрудничеству, обмену опытом и выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также определено место и время проведения следующего заседания коллегии.