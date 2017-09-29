ЦИК Киргизии не увидел нарушения во встрече оппозиционного кандидата на пост президента Бабанова с Назарбаевым

Центральная избирательная комиссия Киргизии отказала в удовлетворении жалобы о нарушении правил агитации по факту встречи оппозиционного кандидата на пост главы республики Омурбека Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
"ЦИК, рассмотрев жалобу по факту встречи кандидата в президенты Киргизии О.Бабанова с президентом Казахстана Н.Назарбаевым, отказала в ее удовлетворении", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК Киргизии.
"Кандидат прямо не использовал изображения встречи с зарубежным лидером в своих агитационных материалах, поэтому не нарушил закон. Более того, заявитель пропустил установленные законом сроки подачи жалобы", - пояснил собеседник агентства.
Вместе с тем в ЦИК Киргизии отметили, что использование подобных форм агитации - с использованием государственных деятелей иностранных государств - является неприемлемым и незаконным.
19 сентября пресс-служба казахстанского лидера распространила сообщение о встрече Н.Назарбаева с кандидатом в президенты Киргизии, главой оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" О.Бабановым.
В Бишкеке расценили эту встречу как попытку вмешательства во внутренние дела республики. В МИД Киргизии был вызван временный поверенный Казахстана в Бишкеке Рымтай Карибжанов, которому была вручена нота протеста.
"МИД выражает недоумение в связи с прошедшей встречей президента Республики Казахстан Н.Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики и выражением поддержки со стороны главы Казахстана данному кандидату на предстоящих выборах", - говорилось в ноте.
"Кыргызская сторона расценивает высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательство во внутренние дела республики", - подчеркивалось в ноте.
В свою очередь Астана выступила с ответной нотой, в которой выражалось удивление позицией Бишкека. "Встречи главы государства с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе и в полной мере соответствуют международной практике. При этом подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации", - отмечалось в документе, распространенном МИД Казахстана.
В МИД Казахстана напомнили, что 14 августа в Астане Н.Назарбаев провел аналогичную двустороннюю встречу с другим кандидатом в президенты Киргизии, бывшим премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым.
"Кроме того, выражаем недоумение некорректной интерпретацией министерством иностранных дел Кыргызской Республики высказываний главы государства. В ходе вышеуказанных встреч президент Республики Казахстан не выступал в пользу поддержки какого-либо конкретного кандидата в президенты Кыргызской Республики. Более того, в ходе переговоров с кыргызскими представителями в Астане и Алматы главой государства была высказана готовность эффективно взаимодействовать с любым избранным президентом Кыргызской Республики, которому окажет свое доверие братский кыргызский народ", - отмечается в ноте.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время на пост главы государства претендуют 12 кандидатов.
Вместе с тем эксперты в Киргизии считают, что основная борьба за голоса избирателей развернется между двумя бывшими премьерами: кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии С.Жээнбековым и самовыдвиженцем, лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" О.Бабановым.
Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
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