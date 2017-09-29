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СНГ 29.09.2017 11:15

Туркменские парламентарии за заслуги в сфере спорта присвоили единственному сыну президента звание "Заслуженный тренер"

Меджлис (парламент) Туркменистана постановил присвоить почетное звание "Заслуженный тренер" сыну главы государства Сердару Бердымухамедову.

Как сообщает сайт "Туркменистан: золотой век", соответствующее свидетельство и нагрудный знак о присвоении награды были вручены С.Бердымухамедову в минувший четверг в ходе совещания в Меджлисе, на котором обсуждались итоги V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

Таким образом депутаты отметили заслуги и личный вклад С.Бердымухамедова в развитие и повышение международного престижа туркменского спорта, его популяризацию, подготовку спортсменов, успешно выступивших на Играх в Ашхабаде, отмечается в сообщении.

С.Бербымухамедов - единственный сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, у которого также есть три дочери и четверо внуков.

До июля 2016 года С.Бердымухамедов занимал одну из руководящих должностей в Государственном агентстве по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана. Эта госструктура курировала деятельность иностранных инвесторов в республике в отраслях ТЭК, в том числе компаний, работающих по проектам СРП.

В середине июля 2016 года Г.Бердымухамедов своим постановлением упразднил данное госагентство, передав его функции частично государственным концернам "Туркменгаз" и "Туркменнефть".

В ноябре 2016 года С.Бердымухамедов был избран депутатом Меджлиса.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СЫН, ЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]