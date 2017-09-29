Китай на неделю закроет границу с Киргизией в связи с праздником

Киргизско-китайская государственная граница будет закрыта на неделю в связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии.

"По инициативе китайской стороны в период с 1 октября по 8 октября в связи с празднованием Дня образования КНР будут временно закрыты пункты пропуска на киргизско-китайском участке государственной границы", - сказал собеседник агентства.

"Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 9 октября", - добавил он.

Протяженность государственной границы между Киргизией и Китаем составляет 858 км. На участке функционируют два международных контрольно-пропускных пункта, которые граничат с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.