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Дальнее зарубежье 29.09.2017 11:29

Китай на неделю закроет границу с Киргизией в связи с праздником

Киргизско-китайская государственная граница будет закрыта на неделю в связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии.

"По инициативе китайской стороны в период с 1 октября по 8 октября в связи с празднованием Дня образования КНР будут временно закрыты пункты пропуска на киргизско-китайском участке государственной границы", - сказал собеседник агентства.

"Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 9 октября", - добавил он.

Протяженность государственной границы между Киргизией и Китаем составляет 858 км. На участке функционируют два международных контрольно-пропускных пункта, которые граничат с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, ГРАНИЦА, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]