Китай на неделю закроет границу с Киргизией в связи с праздником

Киргизско-китайская государственная граница будет закрыта на неделю в связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии.
"По инициативе китайской стороны в период с 1 октября по 8 октября в связи с празднованием Дня образования КНР будут временно закрыты пункты пропуска на киргизско-китайском участке государственной границы", - сказал собеседник агентства.
"Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 9 октября", - добавил он.
Протяженность государственной границы между Киргизией и Китаем составляет 858 км. На участке функционируют два международных контрольно-пропускных пункта, которые граничат с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.
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