Президент Алиев принял глав олимпийских комитетов и международных спортивных организаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу в Баку глав Европейского олимпийского комитета, международных спортивных организаций и руководителей национальных олимпийских комитетов различных стран, сообщает сайт главы государства.

В Баку отмечают 25-летний юбилей Национального олимпийского комитета Азербайджана. Кроме этого, в Баку проходит заседание исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов и региональный форум олимпийских комитетов стран СНГ, Балтики и Грузии.

Ф.Исазаде