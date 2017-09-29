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Спорт 29.09.2017 10:45

Президент Алиев принял глав олимпийских комитетов и международных спортивных организаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу в Баку глав Европейского олимпийского комитета, международных спортивных организаций и руководителей национальных олимпийских комитетов различных стран, сообщает сайт главы государства.

В Баку отмечают 25-летний юбилей Национального олимпийского комитета Азербайджана. Кроме этого, в Баку проходит заседание исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов и региональный форум олимпийских комитетов стран СНГ, Балтики и Грузии.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СПОРТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]