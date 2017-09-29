Президент Алиев принял глав олимпийских комитетов и международных спортивных организаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу в Баку глав Европейского олимпийского комитета, международных спортивных организаций и руководителей национальных олимпийских комитетов различных стран, сообщает сайт главы государства.
В Баку отмечают 25-летний юбилей Национального олимпийского комитета Азербайджана. Кроме этого, в Баку проходит заседание исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов и региональный форум олимпийских комитетов стран СНГ, Балтики и Грузии.
Ф.Исазаде
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