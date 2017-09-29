Сельскохозяйственные предприятия в Азербайджане увеличили в 2016г чистую прибыль в 1,9 раза

Суммарная чистая прибыль хозяйствующих субъектов, действующих в секторе АПК в Азербайджане, в 2016 году составила 75 млн 246,2 тыс. манатов, что на 89,2% выше показателя 2015 года.
"2016 год с прибылью завершили 1,488 тыс. хозяйств в секторе АПК (в 2015 году – 1,53 тыс.). Суммарная их прибыль составила 92 млн 289,3 тыс. манатов против 53 млн 275,2 тыс. манатов в 2015 году (рост на 73,2%)", - отметили в правительстве.
При этом в 2016 году 104 хозяйства получили убыток на сумму 17 млн 42,8 тыс. манатов (рост на 26,1% по сравнению с 2015 годом).
"Таким образом, чистая прибыль хозяйствующих субъектов в секторе АПК в 2016 году составила 75 млн 246,2 тыс. манатов против 39 млн 763,4тыс. манатов годом ранее", - подчеркнули в правительстве.
По итогам 2016 года рентабельность в секторе составила 20,3% против 11,3% в 2015 году.
В целом, в 2016 году хозяйства в секторе АПК продали сельскохозяйственной продукции на сумму 408 млн 710,6 тыс. манатов (рост на 9,2%).
А.Азизов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск 4 граждан Турции за незаконный визит в Нагорный Карабах
Анкара и Баку обсудили вопрос разработки совместных военных планов – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял глав олимпийских комитетов и международных спортивных организаций
Не менее 13 мусульман-рохинджа погибли при крушении лодки в Бенгальском заливе, спасены 30 человек
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на организацию второго «shopping festival» в Баку
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Китай на неделю закроет границу с Киргизией в связи с праздником
Более 20 человек стали жертвами давки в Мумбаи
В Казахстане намерены создать морские штабы на случай терактов на Каспии
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Азербайджане отметили Всемирный день туризма
Компания Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»