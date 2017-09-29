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АПК 29.09.2017 11:01

Сельскохозяйственные предприятия в Азербайджане увеличили в 2016г чистую прибыль в 1,9 раза

Суммарная чистая прибыль хозяйствующих субъектов, действующих в секторе АПК в Азербайджане, в 2016 году составила 75 млн 246,2 тыс. манатов, что на 89,2% выше показателя 2015 года.

"2016 год с прибылью завершили 1,488 тыс. хозяйств в секторе АПК (в 2015 году – 1,53 тыс.). Суммарная их прибыль составила 92 млн 289,3 тыс. манатов против 53 млн 275,2 тыс. манатов в 2015 году (рост на 73,2%)", - отметили в правительстве.

При этом в 2016 году 104 хозяйства получили убыток на сумму 17 млн 42,8 тыс. манатов (рост на 26,1% по сравнению с 2015 годом).

"Таким образом, чистая прибыль хозяйствующих субъектов в секторе АПК в 2016 году составила 75 млн 246,2 тыс. манатов против 39 млн 763,4тыс. манатов годом ранее", - подчеркнули в правительстве.

По итогам 2016 года рентабельность в секторе составила 20,3% против 11,3% в 2015 году.

В целом, в 2016 году хозяйства в секторе АПК продали сельскохозяйственной продукции на сумму 408 млн 710,6 тыс. манатов (рост на 9,2%).

А.Азизов

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Тэги: АПК, ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]