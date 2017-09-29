Реконструкция металлического ж/д моста через реку Кура обойдется в 12 млн манатов

Реконструкция металлического железнодорожного моста через реку Кура обойдется в 12 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) привлекло ООО "Korpu-Bina Tikinti" к работам по реконструкции металлического железнодорожного моста через реку Кура на 253-ем км участка Евлах-Малай", - отметили в правительстве.

Стоимость реконструкции оценивается в 12 млн манатов.

А.Азизов