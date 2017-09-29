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Транспорт и связь 29.09.2017 11:13

Реконструкция металлического ж/д моста через реку Кура обойдется в 12 млн манатов

Реконструкция металлического железнодорожного моста через реку Кура обойдется в 12 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) привлекло ООО "Korpu-Bina Tikinti" к работам по реконструкции металлического железнодорожного моста через реку Кура на 253-ем км участка Евлах-Малай", - отметили в правительстве.

Стоимость реконструкции оценивается в 12 млн манатов.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]