Реконструкция металлического ж/д моста через реку Кура обойдется в 12 млн манатов

Реконструкция металлического железнодорожного моста через реку Кура обойдется в 12 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) привлекло ООО "Korpu-Bina Tikinti" к работам по реконструкции металлического железнодорожного моста через реку Кура на 253-ем км участка Евлах-Малай", - отметили в правительстве.
Стоимость реконструкции оценивается в 12 млн манатов.
А.Азизов
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