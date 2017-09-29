В Казахстане намерены создать морские штабы на случай терактов на Каспии

Комитет национальной безопасности Казахстана планирует с 2018 года регламентировать деятельность специальных морских штабов на Каспии на случай террористических атак.
Соответствующий проект поправок в закон о противодействии терроризму разработан казахстанской спецслужбой и рассмотрен на заседании межведомственной комиссии в Министерстве юстиции в пятницу.
"Законодательно мы хотим закрепить возможность проведения антитеррористических мероприятий на море. Для этого мы должны дать соответствующие полномочия нашей пограничной службе, либо представителям наших департаментов на местах при проведении антитеррористических мероприятий создавать соответствующие штабы и давать соответствующие поручения госорганам для применения сил, возможностей и консолидации для противодействия террористическим актам в отношении каких-либо морских объектов, судов", - сообщил заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин журналистам в кулуарах заседания.
Он пояснил, что действующие штабы покрывают только сухопутную часть республики, на море таких структур нет.
"Учитывая, что угроза террористического акта в мире растет, мы для усиления координации должны создать соответствующий штаб. Определяется, что будет существовать понятие "морской штаб". Если действие происходит в Атырауской области, либо в акватории Каспия, относящейся к этой области, значит атырауский пограничный отряд будет создавать соответствующий морской штаб на случай террористической атаки. Конкретно утвержденного штата штаба нет, все зависит от конкретной ситуации", - сказал Д.Ергожин.
Морские штабы планируется внедрять с 2018 года. Проект закона будет внесен в парламент в ноябре.
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