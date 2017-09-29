Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9946 RUR   0.0292 GBR   2.2738 TRY   0.474

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.56 Brent   57.41

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 15° 20° 1 Окт 12° 19° 2 Окт 11° 17°

Регион 29.09.2017 11:17

В Казахстане намерены создать морские штабы на случай терактов на Каспии

Комитет национальной безопасности Казахстана планирует с 2018 года регламентировать деятельность специальных морских штабов на Каспии на случай террористических атак.

Соответствующий проект поправок в закон о противодействии терроризму разработан казахстанской спецслужбой и рассмотрен на заседании межведомственной комиссии в Министерстве юстиции в пятницу.

"Законодательно мы хотим закрепить возможность проведения антитеррористических мероприятий на море. Для этого мы должны дать соответствующие полномочия нашей пограничной службе, либо представителям наших департаментов на местах при проведении антитеррористических мероприятий создавать соответствующие штабы и давать соответствующие поручения госорганам для применения сил, возможностей и консолидации для противодействия террористическим актам в отношении каких-либо морских объектов, судов", - сообщил заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин журналистам в кулуарах заседания.

Он пояснил, что действующие штабы покрывают только сухопутную часть республики, на море таких структур нет.

"Учитывая, что угроза террористического акта в мире растет, мы для усиления координации должны создать соответствующий штаб. Определяется, что будет существовать понятие "морской штаб". Если действие происходит в Атырауской области, либо в акватории Каспия, относящейся к этой области, значит атырауский пограничный отряд будет создавать соответствующий морской штаб на случай террористической атаки. Конкретно утвержденного штата штаба нет, все зависит от конкретной ситуации", - сказал Д.Ергожин.

Морские штабы планируется внедрять с 2018 года. Проект закона будет внесен в парламент в ноябре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, АНТИТЕРРОР, ШТАБЫ


Похожие новости


Представители МИД прикаспийских государств согласовали ряд положений конвенции о правовом статусе Каспия Казахстан может ввести мораторий на рыбный промысел на Каспии На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,6 Принятие Конвенции по Каспию станет для всего региона большим шагом вперед - премьер Казахстана Принятие Конвенции по Каспию станет для всего региона большим шагом вперед - премьер Казахстана Принятие Конвенции по Каспию станет для всего региона большим шагом вперед - премьер Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]