Более 20 человек стали жертвами давки в Мумбаи

По меньшей мере, 22 человек погибли во время давки на пешеходном мосту, ведущем к железнодорожной станции Эльфинстоун в индийском городе Мумбаи, сообщает в пятницу "Таймс оф Индиа".

Еще около 30 человек получили травмы.

На место происшествия прибыли медики и спасатели. Издание отмечает, что этот переход очень узкий, и в нем в часы пик постоянно скапливается большое число людей.

По некоторым данным, давка началась после того, как в толпе раздался громкий крик, который спровоцировал панику.

По другой информации, причиной давки стал внезапно начавшийся сильный ливень, из-за которого люди толпой устремились под крышу пешеходного моста.