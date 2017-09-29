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Дальнее зарубежье 29.09.2017 11:28

Более 20 человек стали жертвами давки в Мумбаи

По меньшей мере, 22 человек погибли во время давки на пешеходном мосту, ведущем к железнодорожной станции Эльфинстоун в индийском городе Мумбаи, сообщает в пятницу "Таймс оф Индиа".

Еще около 30 человек получили травмы.

На место происшествия прибыли медики и спасатели. Издание отмечает, что этот переход очень узкий, и в нем в часы пик постоянно скапливается большое число людей.

По некоторым данным, давка началась после того, как в толпе раздался громкий крик, который спровоцировал панику.

По другой информации, причиной давки стал внезапно начавшийся сильный ливень, из-за которого люди толпой устремились под крышу пешеходного моста.

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Тэги: ИНДИЯ, ДАВКА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]