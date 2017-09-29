Армянская оппозиция настаивает на рассмотрении вопроса о выходе страны из ЕАЭС на заседании парламента

Оппозиционная фракция "Елк" парламента Армении объявила проект закона о рассмотрении вопроса о выходе республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) внеочередным, сообщил глава фракции Никол Пашинян.
"В связи с этим законопроект будет обсужден на пленарном заседании парламента Армении во вторник, 3 октября", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.
В минувшую среду эта инициатива обсуждалась в комиссии парламента Армении по внешним отношениям, которая проголосовала против создания временной депутатской комиссии для рассмотрения вопроса о выходе республики из ЕАЭС.
"Необходимости в создании временной комиссии нет, поскольку постоянная комиссия полностью открыта для обсуждения этого вопроса. Не прозвучало ни одного довода в пользу того, что надо создавать такую комиссию", - сказал руководитель комиссии по внешним отношениям, член правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян.
Фракция "Елк", в частности, предлагает парламенту Армении начать процедуру прекращения членства республики в ЕАЭС. Представители оппозиционной фракции считают, что членство в ЕАЭС привело "к регрессу в ряде социально-экономических сферах, не укрепило безопасность Армении", а также ограничивает развитие экономических связей с третьими странами.
Ранее вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов заявил, что "во внешнеполитической повестке страны нет предпосылок для смены приоритетов, в частности, это касается развития армяно-российских отношений, членства в ЕАЭС и ОДКБ".
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