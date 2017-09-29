Трамп поздравил Меркель с победой на выборах, обсудил с ней темы КНДР и Ирана

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых американский лидер поздравил ее с результатами выборов в Бундестаг, сообщил в пятницу пресс-секретарь кабинета министров Германии Штеффен Зайберт.

"Центральной темой переговоров стал нынешний северокорейский кризис. Канцлер отметила, что необходимо применить все средства для мирного урегулирования конфликта", - сказал Ш.Зайберт.

По его словам, "канцлер и президент сошлись во мнении, что дипломатическое и экономическое давление на северокорейский режим должно быть усилено".

Кроме этого, стороны обсудили будущее соглашения, выработанного "шестеркой" посредников с Ираном. "Канцлер вновь подчеркнула, что поддерживает это соглашение, которое является важным инструментом ядерного сдерживания Ирана", - говорится в сообщении Ш.Зайберта.

Канцлер ФРГ и американский президент были едины "в негативной оценке роли Ирана - как в сирийском конфликте, так и в ливанском - равно как и продолжающееся непризнание со стороны Ирана право на существование государства Израиль является неприемлемым".

Лидеры также указали на то, что "ракетная программа Ирана не соответствует "решению Совбеза ООН и требует единой реакции со стороны международного сообщества".