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Дальнее зарубежье 29.09.2017 14:26

Багдад требует приостановить международное авиасообщение с Иракским Курдистаном

Главное управление гражданской авиации Ирака предписало прекратить полеты всех иностранных авиакомпаний в аэропорты Эрбиля и Сулеймании с 18:00 местного времени в пятницу (18:00 мск), сообщает интернет-портал ливанской газеты "Дейли стар".

Издание отмечает, что большинство авиакомпаний последовали рекомендациям иракской стороны. Лишь две компании - германская "Люфтганза" и австрийская "Остриан вингз" сообщили, что продолжат летать в Иракский Курдистан.

Внутренние рейсы "Иракских авиалиний" осуществляются в Эрбиль, как и прежде.

Ранее генеральный директор аэропорта Сулеймании Тахер Абдалла сообщил журналистам, что на аэропорты Эрбиля и Сулеймании приходится 40-50% международного авиатрафика Ирака.

Меры Главного управления гражданской авиации Ирака последовали после того, как местные курдские власти отказались выполнять распоряжение Багдада о передаче аэропортов в ведение центральных властей, объяснив свою позицию отсутствием условий для этого.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, АВИАСООБЩЕНИЕ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]