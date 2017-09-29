Дискуссия европейских лидеров в Таллине послужит для формирования политической повестки ЕС на 2017-2018 гг. - Туск

Председатель Евросовета Дональд Туск назвал конструктивными состоявшиеся в четверг вечером дебаты глав государств и правительств ЕС в ходе неформального ужина в Таллине.

"Я использую эту дискуссию для формирования того, что я мог бы назвать повесткой лидеров 2017 и 2018 годов. Конечно, при консультациях со всеми государствами-членами. И я представлю эту политическую повестку через две недели", - сказал Д.Туск журналистам по прибытии на "цифровой саммит" в эстонской столице в пятницу.

Его заявление в пятницу транслировала телеслужба ЕС.

Глава Европейского Совета назвал три ключевых принципа для предстоящего политического процесса: "необходимость найти реальные решения реальных проблем; необходимость постепенного продвижения этап за этапом, проблема за проблемой; необходимость сохранения единства 27 государств-членов, в частности, в контексте новых идей".