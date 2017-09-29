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Дальнее зарубежье 29.09.2017 15:02

Дискуссия европейских лидеров в Таллине послужит для формирования политической повестки ЕС на 2017-2018 гг. - Туск

Председатель Евросовета Дональд Туск назвал конструктивными состоявшиеся в четверг вечером дебаты глав государств и правительств ЕС в ходе неформального ужина в Таллине.

"Я использую эту дискуссию для формирования того, что я мог бы назвать повесткой лидеров 2017 и 2018 годов. Конечно, при консультациях со всеми государствами-членами. И я представлю эту политическую повестку через две недели", - сказал Д.Туск журналистам по прибытии на "цифровой саммит" в эстонской столице в пятницу.

Его заявление в пятницу транслировала телеслужба ЕС.

Глава Европейского Совета назвал три ключевых принципа для предстоящего политического процесса: "необходимость найти реальные решения реальных проблем; необходимость постепенного продвижения этап за этапом, проблема за проблемой; необходимость сохранения единства 27 государств-членов, в частности, в контексте новых идей".

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Тэги: ЕС, ТУСК, САММИТ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]