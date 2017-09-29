Путин и Эрдоган не затрагивали вопрос о перспективах разрешения пролетов российской военной авиации над Турцией - Песков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали вопрос о перспективах разрешения Анкарой на пролеты российских военных самолетов над территорией Турции.

"Такой вопрос не стоял", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать договоренности Москвы и Анкары относительно установления мира в Сирии и ответить на вопрос, разрешили ли власти Турции российским военным самолетам пролетам над своей территорией.

Переговоры лидеров РФ и Турции прошли накануне в Анкаре.