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Регион 29.09.2017 15:12

Путин и Эрдоган не затрагивали вопрос о перспективах разрешения пролетов российской военной авиации над Турцией - Песков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали вопрос о перспективах разрешения Анкарой на пролеты российских военных самолетов над территорией Турции.

"Такой вопрос не стоял", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать договоренности Москвы и Анкары относительно установления мира в Сирии и ответить на вопрос, разрешили ли власти Турции российским военным самолетам пролетам над своей территорией.

Переговоры лидеров РФ и Турции прошли накануне в Анкаре.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]