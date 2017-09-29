Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0027 RUR   0.0293 GBR   2.2809 TRY   0.4773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.56 Brent   57.41

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 15° 21° 1 Окт 12° 20° 2 Окт 11° 17°

Социум 29.09.2017 14:13

Президент Алиев награжден золотой медалью Международной федерации дзюдо

Глава международной федерации дзюдо Мариуш Визер (Marius Vizer) наградил президента Азербайджана Ильхама Алиева высшей наградой федерации – золотой медалью, сообщает сайт главы государства.

Награду М.Визер вручил И.Алиеву в пятницу в Баку на торжественной церемонии по случаю 25-летнего юбилея Национального олимпийского комитета Азербайджана.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, МЕДАЛЬ, НАГРАЖДЕНИЕ


Похожие новости


Президент Алиев награжден медалью за заслуги в развитии ТюркПА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]