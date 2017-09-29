Президент Алиев награжден золотой медалью Международной федерации дзюдо

Глава международной федерации дзюдо Мариуш Визер (Marius Vizer) наградил президента Азербайджана Ильхама Алиева высшей наградой федерации – золотой медалью, сообщает сайт главы государства.

Награду М.Визер вручил И.Алиеву в пятницу в Баку на торжественной церемонии по случаю 25-летнего юбилея Национального олимпийского комитета Азербайджана.

Ф.Исазаде