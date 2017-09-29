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Дальнее зарубежье 29.09.2017 14:36

Экстремисты использовали овцу для проведения теракта в Кабуле, погиб человек - СМИ

В результате взрыва, произошедшего в Кабуле в пятницу, по предварительным данным, погибли четыре человека, более 20 получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.

"Очевидцы говорят, что взрывное устройство было прикреплено к телу овцы и приведено в действие с помощью дистанционного управления", - сообщил ранее телеканал Ariana News.

Взрыв прогремел в квартале Калаи Фатхулла в полдень по местному времени возле шиитской мечети, когда люди выходили из нее после пятничного намаза.

Министерство здравоохранения Афганистана сообщило о ранении шести человек, однако представители больницы "Имедженси" сообщили, что только в это лечебное учреждение было доставлено 19 раненных, в том числе и четверо детей.

Официальные власти пока не прокомментировали инцидент.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ОВЦА, ТЕРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]