Экстремисты использовали овцу для проведения теракта в Кабуле, погиб человек - СМИ

В результате взрыва, произошедшего в Кабуле в пятницу, по предварительным данным, погибли четыре человека, более 20 получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.

"Очевидцы говорят, что взрывное устройство было прикреплено к телу овцы и приведено в действие с помощью дистанционного управления", - сообщил ранее телеканал Ariana News.

Взрыв прогремел в квартале Калаи Фатхулла в полдень по местному времени возле шиитской мечети, когда люди выходили из нее после пятничного намаза.

Министерство здравоохранения Афганистана сообщило о ранении шести человек, однако представители больницы "Имедженси" сообщили, что только в это лечебное учреждение было доставлено 19 раненных, в том числе и четверо детей.

Официальные власти пока не прокомментировали инцидент.