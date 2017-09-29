Новый премьер Киргизии подтверждает курс на сотрудничество с Россией

Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков заверил председателя российского правительства Дмитрия Медведева, что продолжит прежний курс развития двусторонних отношений.

"Мы придаем очень большое значение перспективам наших двусторонних отношений. Наше правительство должно продолжить тот курс, который уже установился. Я выражаю готовность и говорю, что мы, новое правительство, будем прикладывать и дальнейшие усилия к более глубокому сотрудничеству между нашими странами", - сказал С.Исаков на встрече с Д.Медведевым в пятницу.

С.Исаков заявил, что сегодня киргизско-российские отношения вышли на более новый и качественный уровень. "Истинные стратегические и союзнические отношения присутствуют в наших двусторонних делах", - добавил С.Исаков.