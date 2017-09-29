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СНГ 29.09.2017 15:06

Два пилота стали жертвами падения военного самолета в Хмельницкой области

Два пилота военного самолета Л-39 погибли в результате крушения в Хмельницкой области в районе города Староконстантинов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник пресс-службы командования ВВС Украины Роман Юрчило.

"Связь с судном во время его тренировочного полета была потеряна в 12.20. Самолет Л-39 упал в районе города Староконстантинов. Два пилота погибли", - сказал Р.Юрчило.

Как сообщило командование ВВС на странице в Фейсбуке, на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы.

Причины авиационной катастрофы выясняются.

Л-39 - учебно-тренировочный самолет, экипаж два человека.

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Тэги: УКРАИНА, ВС, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]