Два пилота стали жертвами падения военного самолета в Хмельницкой области

Два пилота военного самолета Л-39 погибли в результате крушения в Хмельницкой области в районе города Староконстантинов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник пресс-службы командования ВВС Украины Роман Юрчило.

"Связь с судном во время его тренировочного полета была потеряна в 12.20. Самолет Л-39 упал в районе города Староконстантинов. Два пилота погибли", - сказал Р.Юрчило.

Как сообщило командование ВВС на странице в Фейсбуке, на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы.

Причины авиационной катастрофы выясняются.

Л-39 - учебно-тренировочный самолет, экипаж два человека.