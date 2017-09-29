Первый вице-президент Ирана и премьер Турции были едины в неприятии референдума в Иракском Курдистане

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в телефонном разговоре с премьером Турции Бинали Йылдырымом заявил, что Багдаду необходимо оказывать поддержку в связи с последствиями референдума в Иракском Курдистане.
"Нам следует оказывать решительную поддержку Багдаду в отношении этой ситуации", - приводит слова Э.Джахангири иранское агентство "Тасним".
Он подчеркнул, что в данный момент стороны должны, первым делом, руководствоваться конституцией Ирака и прочими иракскими законами, а также решениями центрального правительства Ирака.
"Нам нельзя позволить искажать международные границы, и мы должны оказывать полную поддержку территориальной целостности Ирака и Сирии", - отметил он, добавив, что Тегеран продолжает консультации с Багдадом по вопросу Иракского Курдистана.
В ответ Б.Йылдырым назвал референдум "стратегической ошибкой", которая подрывает спокойствие в регионе.
Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" его независимость проголосовали 92,73% избирателей.
Позднее иранские СМИ сообщили, что глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери встретился с иракским коллегой Отманом аль-Ганми, чтобы обсудить ряд насущных вопросов, среди которых был этот референдум.
Накануне турецкое издание "Сабах" сообщило, что Б.Йылдырым заявил о тесном взаимодействии Турции с Ираком и Ираном в связи с ситуацией, разворачивающейся вокруг Иракского Курдистана.
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