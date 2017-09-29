Верховный суд Азербайджана вернул дело местного блогера на апелляционный пересмотр

Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил в пятницу кассационную жалобу защиты блогера Мехмана Гусейнова и вернул возбужденное уголовное дело в Апелляционный суд на повторное рассмотрение, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в суде.

Сураханский районный суд города Баку приговорил 3 марта блогера Мехмана Гусейнова к двум годам лишения свободы по статье 147.2 УК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Ранее М.Гусейнов заявил, что подвергся давлению в управлении полиции Насиминского района Баку. После этого начальник управления Муса Мусаев обратился в суд с заявлением в порядке особого производства, обвинив М.Гусейнова в клевете.

Р.Бабаев