Верховный суд Азербайджана вернул дело местного блогера на апелляционный пересмотр

Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил в пятницу кассационную жалобу защиты блогера Мехмана Гусейнова и вернул возбужденное уголовное дело в Апелляционный суд на повторное рассмотрение, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в суде.
Сураханский районный суд города Баку приговорил 3 марта блогера Мехмана Гусейнова к двум годам лишения свободы по статье 147.2 УК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).
Ранее М.Гусейнов заявил, что подвергся давлению в управлении полиции Насиминского района Баку. После этого начальник управления Муса Мусаев обратился в суд с заявлением в порядке особого производства, обвинив М.Гусейнова в клевете.
Р.Бабаев
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