Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на 90 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций с начала 2017 года выдал предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 90,4 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

За счет эти средств фонда профинансированы инвестиционные проекты 1,154 тыс. субъектов предпринимательства.

НФПП в пятницу организовал в Ленкоранском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.

В рамках мероприятия льготные кредиты на общую сумму 460 тыс. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Ленкоранском экономическом районе. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, птицеводства, растениеводства, развития туризма, производства текстильной продукции и др.

По данным фонда, реализация этих проектов позволит открыть около 50 рабочих мест.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов