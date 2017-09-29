РАДС в декабре организует бизнес-форум в Баку

Бизнес-форум, организуемый Российско-Азербайджанским деловым советом (РАДС), пройдет в Баку в декабре 2017 года, заявил глава Совета Петр Фрадков.

"Азербайджан является важным партнером для России. РАДС, объединяющий 45 компаний, ведет активную деятельность для расширения торговых отношений. В конце декабря в Баку пройдет бизнес-форум, который организует Совет", - сказал П.Фрадков азербайджанскому госагентству "Азертадж".

Он отметил, что по итогам первого полугодия 2017 года взаимный товарооборот составил $1,5 млрд.

По его словам, в ноябре в Баку откроется представительство Российского экспортного центра (РЭЦ).

А.Азизов