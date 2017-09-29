Духовный лидер иракских шиитов выступает против возможного отделения Иракского Курдистана - СМИ

Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али ас-Систани считает вариант с отделением Иракского Курдистана нежелательным для Ирака, передает иранский телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на представителя аятоллы Ахмеда ас-Сафи.
Выступая во время пятничной молитвы в Кербеле от имени аятоллы, А.ас-Сафи заявил, что, по мнению А.ас-Систани, референдум - "это попытка разделить Ирак и забрать его северную часть путем создания независимого государства".
По словам представителя, аятолла считает необходимым для властей Иракского Курдистана "возвращение на конституционный путь" в деле самоопределения курдов.
По данным "Пресс-ТВ", аятолла предупредил о нежелательных последствиях возможного отделения Иракского Курдистана и разделения народа Ирака, указав при этом, что подобное развитие ситуации проложило бы дорогу для иностранного вмешательства во внутренние дела Ирака.
В то же время аятолла призвал центральные власти Ирака защищать права курдского населения.
Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. За его независимость проголосовали 92,73% избирателей.
Позднее на сессии иракского парламента, которую бойкотировали курдские парламентарии, депутаты поручил правительству Ирака принять строгие меры против Иракского Курдистана в связи с референдумом, который иракские депутаты назвали неконституционным.
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