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Дальнее зарубежье 29.09.2017 16:03

Духовный лидер иракских шиитов выступает против возможного отделения Иракского Курдистана - СМИ

Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али ас-Систани считает вариант с отделением Иракского Курдистана нежелательным для Ирака, передает иранский телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на представителя аятоллы Ахмеда ас-Сафи.

Выступая во время пятничной молитвы в Кербеле от имени аятоллы, А.ас-Сафи заявил, что, по мнению А.ас-Систани, референдум - "это попытка разделить Ирак и забрать его северную часть путем создания независимого государства".

По словам представителя, аятолла считает необходимым для властей Иракского Курдистана "возвращение на конституционный путь" в деле самоопределения курдов.

По данным "Пресс-ТВ", аятолла предупредил о нежелательных последствиях возможного отделения Иракского Курдистана и разделения народа Ирака, указав при этом, что подобное развитие ситуации проложило бы дорогу для иностранного вмешательства во внутренние дела Ирака.

В то же время аятолла призвал центральные власти Ирака защищать права курдского населения.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. За его независимость проголосовали 92,73% избирателей.

Позднее на сессии иракского парламента, которую бойкотировали курдские парламентарии, депутаты поручил правительству Ирака принять строгие меры против Иракского Курдистана в связи с референдумом, который иракские депутаты назвали неконституционным.

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Тэги: ИРАК, АЯТОЛЛА, КУРДИСТАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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