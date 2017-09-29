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Бизнес и законодательство 29.09.2017 15:39

Белорусские компании на выставке BIHE 2017 в Баку заключили договора на поставку в Азербайджан лекарств на свыше $7 млн

Белорусские фармацевтические заводы «Белмедпрепараты» и «Борисовский завод медицинских препаратов» поставят в Азербайджан лекарственных и медицинских препаратов на сумму свыше $7 млн.

«Белмедпрепараты» и «Борисовский завод медицинских препаратов» на "полях" 23-й Азербайджанской международной выставки здравоохранения BIHE 2017 в Баку подписали пять договоров с азербайджанскими компаниями на поставку лекарств

"Общая стоимость подписанных договоров превышает $7 млн", - отмечает компания Iteca Caspian, являющаяся организатором выставки.

На церемонии подписания присутствовали замминистра здравоохранения Азербайджана Эльсевер Агаев и министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

"Беларусь готова участвовать в развитии фармацевтической промышленности в Азербайджане. На данный момент могу сказать, что также обсуждается создание совместного фармпредприятия. С азербайджанской стороны в проекте планируется участие ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК)", - сказал В.Малашко.

Всего в выставке BIHE 2017, которая начала работу 28 сентября и завершится 30 сентября, принимают участие 8 фармацевтических компаний из Беларуси.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ЛЕКАРСТВА, ДОГОВОРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]