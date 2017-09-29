Белорусские компании на выставке BIHE 2017 в Баку заключили договора на поставку в Азербайджан лекарств на свыше $7 млн

Белорусские фармацевтические заводы «Белмедпрепараты» и «Борисовский завод медицинских препаратов» поставят в Азербайджан лекарственных и медицинских препаратов на сумму свыше $7 млн.

«Белмедпрепараты» и «Борисовский завод медицинских препаратов» на "полях" 23-й Азербайджанской международной выставки здравоохранения BIHE 2017 в Баку подписали пять договоров с азербайджанскими компаниями на поставку лекарств

"Общая стоимость подписанных договоров превышает $7 млн", - отмечает компания Iteca Caspian, являющаяся организатором выставки.

На церемонии подписания присутствовали замминистра здравоохранения Азербайджана Эльсевер Агаев и министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

"Беларусь готова участвовать в развитии фармацевтической промышленности в Азербайджане. На данный момент могу сказать, что также обсуждается создание совместного фармпредприятия. С азербайджанской стороны в проекте планируется участие ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК)", - сказал В.Малашко.

Всего в выставке BIHE 2017, которая начала работу 28 сентября и завершится 30 сентября, принимают участие 8 фармацевтических компаний из Беларуси.

А.Азизов