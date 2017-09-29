Политика гуманизации наказаний привела к сокращению на 30% случаев ареста в Азербайджане – председатель Уголовной коллегии Верховного суда

Применение практики гуманизации наказаний в Азербайджане привела к сокращению на 30% количества арестов граждан за совершение противоправных действий, заявил председатель Уголовной коллегии Верховного суда Шахин Юсифов.

«Применение положений о гуманизации наказаний привело к уменьшению на 30% случаев ареста за совершенные преступления», - сказал Ш.Юсифов в пятницу на прошедших в Милли Меджлисе (парламент) общественных слушаниях по законопроекту изменений в Уголовный кодекс страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 февраля 2017 года подписал распоряжение «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества».

Р.Бабаев