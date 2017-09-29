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Внутренняя политика 29.09.2017 15:57

Политика гуманизации наказаний привела к сокращению на 30% случаев ареста в Азербайджане – председатель Уголовной коллегии Верховного суда

Применение практики гуманизации наказаний в Азербайджане привела к сокращению на 30% количества арестов граждан за совершение противоправных действий, заявил председатель Уголовной коллегии Верховного суда Шахин Юсифов.

«Применение положений о гуманизации наказаний привело к уменьшению на 30% случаев ареста за совершенные преступления», - сказал Ш.Юсифов в пятницу на прошедших в Милли Меджлисе (парламент) общественных слушаниях по законопроекту изменений в Уголовный кодекс страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 февраля 2017 года подписал распоряжение «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества».

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАКАЗАНИЕ, ГУМАНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]