ЕС запустил сайт, где можно получить информацию о европейских санкциях

Министерство иностранных дел Эстонии в рамках проходящего в Таллине саммита ЕС по цифровым технологиям представило в пятницу веб-портал о санкциях Европейского союза (www.sanctionsmap.eu).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства иностранных дел страны, портал задуман для передачи в понятной форме текущей информации о применяемых ЕС санкциях.

"В настоящее время невозможно быстро и просто найти на сайтах ответы на действующие в Европейском союзе санкции, хотя они и есть в интернете, - считает автор идеи и руководитель проекта Юули Хийо (Juuli Hiio) - проблема в способе представления. Информация записана в сотнях правовых текстов, ссылках и веб-линках, что требует при поисках современных версий специальных знаний и немалого времени".

Из-за опасений, к чему может привести такая ситуация, предприниматели нередко опасаются совершать сделки с третьими государствами, хотя они и не подпадают под санкции, отмечает автор идеи.

Как ранее сообщил МИД Эстонии, сейчас в ЕС применяется около 40 санкций, введенных Советом безопасности ООН или Советом ЕС.

По завершении председательства Эстонии в Совете ЕС 31 декабря нынешнего года сайт будет передан под управление Европейской комиссии.