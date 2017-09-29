Баку и ОЗХО обсудили вопросы деятельности азербайджанских специалистов в организации – МИД Азербайджана

Вопросы деятельности азербайджанских специалистов в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обсудили временный поверенный в делах Азербайджана в Нидерландах и ОЗХО Джалал Мирзаев и гендиректор организации Ахмет Узумчу.
«В ходе встречи было достигнуто соглашение по принятию мер по вопросам деятельности азербайджанских специалистов в ОЗХО»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Дж.Мирзаев и А.Узумчу также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и роли ОЗХО в этом регионе, другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.
А.Узумчу поздравил Азербайджан с избранием членом Исполнительного совета ОЗХО на 2017-2019гг.
«А.Узумчу отметил, что избрание Азербайджана является членом Исполнительного совета ОЗХО на 2017-2019гг, является показателем роста авторитета страны в рамках международных организаций», - говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
SOCAR Methanol отбирает страховщика имущества
Курс манат/доллар на 2 октября - 1,7002 AZN/$1
Белорусские компании на выставке BIHE 2017 в Баку заключили договора на поставку в Азербайджан лекарств на свыше $7 млн
Алиев считает, что успешно руководит НОК Азербайджана на протяжении 20 лет
Азербайджан расширяет принцип освобождения от уголовной ответственности при возмещении нанесенного материального ущерба
Президент Алиев награжден золотой медалью Международной федерации дзюдо
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Лавров: Весь мир вздохнул бы с облегчением, если бы наладилось сотрудничество РФ и США
Грузинская оппозиция протестует против передачи миллиардеру Иванишвили участков земли в Тбилиси и Батуми
Глава Uber приедет в Лондон для переговоров с властями о лицензии
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Команда «КАМАЗ-мастер» посетила офис банка ВТБ (Азербайджан)
В Азербайджане отметили Всемирный день туризма
Компания Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»