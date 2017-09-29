Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0027 RUR   0.0293 GBR   2.2809 TRY   0.4773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.56 Brent   57.41

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 15° 21° 1 Окт 12° 20° 2 Окт 11° 17°

Внешняя политика 29.09.2017 15:43

Баку и ОЗХО обсудили вопросы деятельности азербайджанских специалистов в организации – МИД Азербайджана

Вопросы деятельности азербайджанских специалистов в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обсудили временный поверенный в делах Азербайджана в Нидерландах и ОЗХО Джалал Мирзаев и гендиректор организации Ахмет Узумчу.

«В ходе встречи было достигнуто соглашение по принятию мер по вопросам деятельности азербайджанских специалистов в ОЗХО»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Дж.Мирзаев и А.Узумчу также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и роли ОЗХО в этом регионе, другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.

А.Узумчу поздравил Азербайджан с избранием членом Исполнительного совета ОЗХО на 2017-2019гг.

«А.Узумчу отметил, что избрание Азербайджана является членом Исполнительного совета ОЗХО на 2017-2019гг, является показателем роста авторитета страны в рамках международных организаций», - говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОЗХО, СПЕЦИАЛИСТЫ, РАБОТА

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]