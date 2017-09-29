Баку и ОЗХО обсудили вопросы деятельности азербайджанских специалистов в организации – МИД Азербайджана

Вопросы деятельности азербайджанских специалистов в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обсудили временный поверенный в делах Азербайджана в Нидерландах и ОЗХО Джалал Мирзаев и гендиректор организации Ахмет Узумчу.

«В ходе встречи было достигнуто соглашение по принятию мер по вопросам деятельности азербайджанских специалистов в ОЗХО»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Дж.Мирзаев и А.Узумчу также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и роли ОЗХО в этом регионе, другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.

А.Узумчу поздравил Азербайджан с избранием членом Исполнительного совета ОЗХО на 2017-2019гг.

«А.Узумчу отметил, что избрание Азербайджана является членом Исполнительного совета ОЗХО на 2017-2019гг, является показателем роста авторитета страны в рамках международных организаций», - говорится в сообщении.

Ф.Исазаде