Курс манат/доллар на 2 октября - 1,7002 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 2 октября сохранил на уровне 1,7002 манат /$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
A.Aзизов
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