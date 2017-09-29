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Дальнее зарубежье 29.09.2017 16:34

Расходы Volkswagen в связи с "дизельгейтом" превысили 25 млрд евро

Германский автопроизводитель Volkswagen AG (VW) в пятницу объявил о списании еще 2,5 млрд евро в III квартале, которые ухудшат его финансовые результаты за этот период, в связи с необходимостью ремонта дизельных двигателей в США после масштабного скандала.

Таким образом, совокупные затраты концерна на "дизельгейт" возрастут до более чем 25 млрд евро.

"Дополнительные отчисления в резервы на покрытие согласованной программы выкупа/переоснащения автомобилей с двигателем 2 л в Северной Америке окажут давление на операционный результат в силу дополнительных технических сложностей и временных затрат на реализацию", - говорится в пресс-релизе.

Между тем The Wall Street Journal сообщает об аресте бывшего топ-менеджера Volkswagen Вольфганга Хаца в Мюнхене. В.Хац отвечал за разработку двигателей для автомобилей Volkswagen именно в тот период, когда инженеры концерна приняли решение использовать специальное программное обеспечение, которое занижало данные о выбросах во время тестирования.

Акции Volkswagen подешевели на 1,5% на торгах во Франкфурте в пятницу.

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Тэги: США, VW, ДИЗЕЛЬГЕЙТ, РАСХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]