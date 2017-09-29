Глава Uber приедет в Лондон для переговоров с властями о лицензии

Новый гендиректор Uber Technologies Inc. Дара Хосровшахи на следующей неделе приедет в Лондоне, чтобы провести переговоры с регуляторами о восстановлении лицензии на работу в британской столице.
Как пишет The Guardian, Д.Хосровшахи встретится с главой Транспортного управления Лондона (TfL) Майком Брауном во вторник, 3 октября.
На прошлой неделе TfL решило не продлевать лицензию Uber на работу в городе, срок действия которой истекает 30 сентября. Заявление вызвало недовольство лондонцев, но было поддержано мэром Лондона Садиком Ханом.
С Uber в Лондоне сотрудничает около 40 тыс. водителей. По данным компании, около 3,5 млн человек пользуются ее услугами в британской столице как минимум раз за 90 дней,
Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах, в том числе в 16 населенных пунктах России.
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